Sicilia, elezioni. Schifani: “Gestione fondi? Recupereremo il tempo perduto”

“Non capisco da quali fonti possa dedurre queste conclusioni. E’ chiaro che siamo in campagna elettorale e Provenzano per adesso le spara grosse, anche perche’ i siciliani non si ricordano un ministro del Sud chiamato Provenzano.

Io non voglio fare polemica. E’ la sinistra che sapendo di perdere lancia degli anatemi e del terrorismo che non ci appartiene”. Lo ha detto Renato Schifani, candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Siciliana, oggi, a Catania, ai giornalisti a margine di un incontro con i rappresentanti di Confindustria e Ance, rispondendo cosi’ alle dichiarazioni del vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano che in una intervista al quotidiano La Sicilia ha affermato che ci sarebbero la mani della mafia sui 50 mld di fondi destinati alla Sicilia e che le somme sono a rischio.

“Voglio essere rassicurante nei confronti dei siciliani – ha proseguito – siamo persone serie e sono circondato da colleghi che nella loro attivita’ politica hanno dimostrato di essere persone capaci. Anzi, recupereremo quello che non e’ stato fatto durante i governi della Sinistra, in primis il governo Crocetta”, ha concluso.