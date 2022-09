Sicilia: Chinnici, agricoltura essenziale per crescita economica e sociale

“L’agricoltura in Sicilia, come anche l’allevamento e la pesca, è un propulsore essenziale per la crescita economica e sociale, ma oggi costituisce anche una prima linea nel cammino per la transizione ecologica.

La strada della sostenibilità ambientale indicata dalle politiche europee responsabilizza molto gli agricoltori che il mio governo, se fosse realtà dopo il 25 settembre, accompagnerà con l’impegno per i processi di innovazione e il potenziamento infrastrutturale, per la valorizzazione dei prodotti sul mercato, per l’adeguata programmazione dei fondi europei e per la sorveglianza sul loro impiego”.

Lo ha detto Caterina Chinnici, candidata alla Presidenza della Regione Siciliana per la coalizione del centrosinistra, intervenendo a Palermo al meeting organizzato da Coldiretti presso il cinema Politeama.