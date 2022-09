Sicilia, alle ore 12 affluenza in crescita: 14,77%. In provincia di Caltanissetta la percentuale più bassa con il 12,99%

Sicilia, alle ore 12 affluenza in crescita: 14,77% Alle ultime regionali la percetuale era ferma all’11,03% Roma, 25 set. (askanews) – Alle ore 12 in Sicilia si è registrato un aumento di elettori, il 14,77% rispetto al 2017 quando alla stessa ora, per le elezioni regionali 2017, alle urne andarono, secondo il sito della Regione, l’11,03% degli aventi diritto. I dati dell’affluenza sono quelli pubblicati dal sito Eligendo per Camera e Senato, in quanto i dati pubblicati sul sito del Servizio elettorale dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica non sono ancora aggiornati. In Sicilia, oggi si vota anche per l’elezione diretta del Presidente della Regione e per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana. La provincia in cui si è votato di più, 17,06% (12,36% alle regionali del 2017) è quella di Messina. Si è votato di meno in provincia di Caltanissetta con il 12,99%.