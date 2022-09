Sicilia. Acquista online fuoristrada, ma è una truffa: denunciata una persona dai Carabinieri

Acquista online un fuoristrada, ma dell’auto nessuna traccia. La falsa venditrice dice di aver perso la carta in cui erano confluiti i soldi della vendita, ma i carabinieri scoprono tutto. E’ accaduto in Sicilia. Qui s’è consumata l’ennesima truffa on line.

Vittima un residente della provincia di Trapani che aveva acquistato un fuoristrada per 3 mila euro e aveva denunciato la fasulla venditrice che ha anche tentato di far credere che la carta prepagata in cui era confluito il denaro l’avesse persa. I carabinieri però hanno scoperto tutto.

I carabinieri di Valderice hanno denunciato una 25enne di Licata. La donna si sarebbe resa responsabile di una truffa ai danni di un valdericino incassando, tramite carta prepagata, la somma di oltre 3 mila euro per l’acquisto di un grosso fuoristrada messo in vendita on line.

La donna, dopo avere incassato il denaro si era resa irreperibile. Dai primi accertamenti la carta risultava intestata alla donna che nei giorni successivi si è recata fisicamente presso l’istituto bancario a prelevare la somma di denaro incassata sulla prepagata a lei intestata denunciandone subito dopo lo smarrimento. I militari dell’Arma l’hanno individuata e denunciata.