Scuola, suona la prima campanella a Bolzano. In Sicilia riapre il 19 settembre

La campanella del nuovo anno scolastito torna a suonare a partire dagli istituti della provincia Bolzano.

Sono i circa 90mila studenti altoatesini, infatti, i primi oggi a riprendere posto ai banchi, seguiti via via dalla prossima settimana dai ragazzi di tutte le altre regioni:

12 settembre Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, provincia di Trento;

13 settembre Campania;

14 settembre Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria;

15 settembre Emilia-Romagna, Lazio, Toscana;

19 settembre Sicilia e Valle d’Aosta

. AL VIA L’INFANZIA IN TRENTINO – Oggi prende anche il via l’anno scolastico 2022/2023 delle scuole dell’infanzia in Trentino e Lombardia (mentre elementari e superiori ricominciano il 12 settembre). “La ripresa delle lezioni sarà regolare”, ha assicurato la provincia di Trento, dove i bambini iscritti per il prossimo anno sono 12.702 (7.749, il 61%, alle scuole equiparate e 4.953, il 39%, alle provinciali). In Trentino le iscrizioni rispetto allo scorso anno evidenziano una flessione pari al 3,93%, che si riflette sul numero di sezioni attivate che sono 643 (257 nelle scuole dell’infanzia provinciali e 386 nelle scuole equiparate).

L’INAUGURAZIONE CON MATTARELLA E BIANCHI – L’inaugurazione del nuovo anno scolastico è prevista il prossimo 16 settembre a Grugliasco (Torino), all’Istituto di Istruzione Superiore “Curie-Vittorini”. Alla cerimonia parteciperanno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, oltre a studenti in rappresentanza delle scuole di tutta Italia.