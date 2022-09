San Cataldo. Altri quattro rondoni salvati e rimessi in libertà

SAN CATALDO. Altri quattro rondoni rimessi in libertà grazie alla passione e all’amore per gli animali e per la natura da parte di Lia Saporito. Ieri pomeriggio 4 rondoni accuditi proprio da lei hanno preso il volo per tornare nel loro habitat naturale.

Un gesto semplice ma bellissimo che ha visto la sancataldese ancora una volta protagonista dell’ennesimo atto d’amore verso i rondoni. “Accompagnare i rondoni, ormai guariti, al loro primo volo verso la libertà è stato un evento molto emozionante, al prossimo Volo” ha commentato con gioia Lia Saporito.