Politici su TikTok? La “prof di corsivo” Elisa Esposito: “tornate in TV, qui i giovani non vi seguiranno”

La “prof di corsivo”, influencer e Tiktoker Elisa Esposito offre un consiglio a quei politici che, comeSilvio berlusconi, hanno deciso di invadere i social alla ricerca di nuovi e giovani elettori.

Tempo sprecato per Elisa, 20 anni e 1,1 milioni di follower, che – in un articolo di Lorenzo De Cicco su “Repubblica” spiega ai “boomer” – così sono chiame le persone oltre una certa età- perché questa strategia per loro non funziona.

Su TikTok funzionano solo “balletti e canzoni. I ragazzi, se capitano video del genere, scorrono. Fosse la cara, vecchia tv si direbbe: cambiano canale”.

Il suo “Amio” versione cantilenata del milanese snob con le vocali strascicate ribattezzato “parlare in corsivo” è diventato un argomento serio, con dibattiti antropologici sui giovani d’oggi e sul loro modo di essere e visione della vita che li circonda.

“Piaccia o no – si legge nell’articolo- lei ha capito come funziona TikTok, quali messaggi sono efficaci e quali si perdono nel cringe, meglio di tanti politici che ora ci si intrufolano con la disinvoltura del signor Burns, il vecchio cattivo dei Simpson, quando si veste da scolaretto in t-shirt.

L’obiettivo dei leader non è velato: conquistare gli indigeni di TikTok, milioni di ragazzi che voteranno per la prima volta alle elezioni del 25 settembre”.

Un idea interessante ma che potrebbe rivelarsi tempo perso (e dunque risorse). Al momento TikTok viene visto come valvola di sfogo per argomenti di intrattenimento: spazio a cinema, musica, cibo, abiti, outfit o make up. Terreno di “caccia” per aziende di questi settori ma non (ancora) per la politica o telematiche più impegnate.

“Discutere di cose serie non funziona. E la politica proprio no. È una battaglia persa”.