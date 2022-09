Mussomeli, un successo il Medieval settembrino al Castello

MUSSOMELI – Il Medieval è stato un grande successo che ha visto interagire la Proloco di Mussomeli guidata da Zina Falzone, le lady dell’ASD “Gli Amici della MTB”, integrate dalle lady che avevano i mariti in gara. La gestione gara è stata curata dagli Amici della MTB con una efficiente organizzazione. I corridori sono stati protetti e incoraggiati da Marshall attenti e premurosi che si sono preoccupati di integrare ulteriormente i due rifornimenti in gara che erano stati programmati da tempo. Tutti entusiasti per il percorso tutto nuovo; divertente, impegnativo e con la scalata al castello che è risultata la chicca che ha lasciati increduli davanti a tanta sontuosa bellezza. “E’ stato un grande evento di turismo sportivo ed enogastronomico con più di 150 atleti. provenienti da tutta la Sicilia”- ha chiosato rio Gero Taibi. Grazie Enzo Frangiamore per avermi coinvolto in questa fantastica ed emozionante gara”. Da dire, purtroppo, che proprio al termine della gara – come ha comunicato lo stesso organizzatore Frangiamore , “ con la discrezione che lo ha sempre caratterizzato è volato in cielo mio suocero. Sembra abbia aspettato che tutto fosse finito, non ci ha nemmeno disturbato per spirare, circondato da Silvia e da tutti i figli e i nipoti che erano al suo capezzale. Questa grande vittoria di Mussomeli – ha concluso Enzo- la voglio dedicare a lui, uomo discreto e di poche parole”.