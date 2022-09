Marianopoli, interrogazione consiglieri minoranza su pulizia di caditoie e griglie stradali

MARIANOPOLI -A nome del gruppo Forza Democratica Marianopoli RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

:“A seguito di numerose lamentele ricevute da diversi cittadini per la mancata pulizia di caditoie e griglie stradali di alcune strade del centro abitato e per il forte odore nauseabondo che esse propagano, con una nota dei giorni scorsi i Consiglieri Comunali di opposizione Calogero Casucci, Grazia Noto e Calogero Vaccaro hanno presentato una interrogazione, ai sensi dell’art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale, al Sindaco Salvatore Noto, all’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Baldi e all’Assessore ai Servi Sanitari Palma Diminuco, ognuno per le proprie competenze, per avere chiarimenti in merito. Con la detta interrogazione i consiglieri di opposizione hanno fatto rilevare: che con Ordinanza del Sindaco n. 15/RG del 28.06.2022, venina ordinato alla ditta Sansone Ferdinando con sede a Marianopoli (CL), di procedere, con immediata urgenza, ad eseguire, sotto la direzione dell’Ufficio Tecnico, ai lavori urgenti di pulizia, manutenzione e disinfettazione delle caditoie specificate nella stessa Ordinanza, nonché alle varie riparazioni di strade del centro urbano, a seguito di diverse segnalazioni di cittadini pervenute e che con Determinazione del Capo Settore Tecnico n. 168/RG del 12.07.2022, avente ad oggetto “Provvedimenti di carattere contingibile e urgente utili e necessari a tutela della salute pubblica: pulizia, manutenzione e disinfettazione delle caditoie e griglie stradali e lavori di riparazione di vie diverse del centro urbano nel comune di Marianopoli – Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 15/RG del 28/06/2022”, veniva preso atto e regolarizzata l’Ordinanza Sindacale di cui sopra, nonché si determinava di impegnare a favore della ditta Sansone Ferdinando la somma di € 5.500,00 per la realizzazione dei lavori di pulizia di cui all’Ordinanza Sindacale n. 15/RG del 28.06.2022.

Inoltre hanno fatto rilevare che:

– con atto di Liquidazione del Settore Tecnico n. 88204/RG del 21.07.2022 si determinava di liquidare alla ditta Sansone Ferdinando con sede a Marianopoli (CL), la somma di € 5.500,00, per i lavori di pulizia, manutenzione e disinfettazione delle caditoie e griglie stradali e lavori di riparazione di vie diverse del centro urbano nel comune di Marianopoli, a saldo della fattura n. 5/2022 del 14/07/2022;

– necessitavano della pulizia e disinfestazione tutte le caditoie del centro abitato ed in particolare anche quelle della via Montegrappa e strade a monte della stessa, via Calvario, via Messineo, via Anime Sante, via Bersaglieri, via Cadorna, ecc.;

– negli ultimi anni, per quanto riscontrabile agli atti, pare si siano affidati i servizi di pulizia solo delle caditoie e griglie stradali di cui all’Ordinanza Sindacale n. 15/RG del 28.06.2022 di cui all’Ordinanza Sindacale n. 15/RG del 28.06.2022 e non di tutte quelle esistenti nel centro abitato, pur essendovene la necessità.

Per quanto sopra, i Consiglieri Comunali di opposizione Calogero Casucci, Grazia Noto e Calogero Vaccaro, ai fini dell’esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo nonché ai fini di fare chiarezza e della trasparenza dell’attività amministrativa, hanno interrogato il Sindaco e i suddetti assessori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del Regolamento del Consiglio Comunale, per sapere:

come mai non si è provveduto alla pulizia e disinfestazione di tutte le caditoie del centro abitato ed in particolare anche quelle della via Montegrappa e strade a monte della stessa, via Calvario, via Messineo, via Anime Sante, via Bersaglieri, via Cadorna, ecc. pur essendocene la necessità; se esiste agli atti, non avendone riscontrata traccia dalla lettura dei provvedimenti citati in narrativa, una perizia esecutiva dei lavori eseguiti; con quale criterio si è provveduto alla scelta della ditta affidataria dei lavori in oggetto; se e come è stato accertato che la ditta Sansone Ferdinando, affidataria dei lavori in oggetto, indicata negli atti quale impresa “specializzata nel settore” era in possesso dei requisiti di legge per poter eseguire i lavori in oggetto; come, dove e da parte di chi è avvenuto lo smaltimento del materiale proveniente dalla pulizia delle caditoie e delle griglie stradali in oggetto.

Per tale interrogazione i consiglieri di opposizione hanno chiesto che gli venga data risposta scritta ai sensi del comma 4 dell’art.24 regolamento comunale.

