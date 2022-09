Italia brilla: bambini astronauti per un giorno con l’agenzia spaziale

“Italia Brilla – Costellazione 2022” atterra anche a Cagliari. E’ l’ultima tappa del progetto patrocinato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI): rientra nel programma educativo congiunto dell’ESA – Agenzia Spaziale Europea e dell’ASI, promosso in occasione della missione Minerva di Samantha Cristoforetti. Obiettivo del progetto e’ quello di avvicinare bambini provenienti da contesti socio-economici difficili allo studio di scienze, tecnologia, ingegneria e matematica.

In occasione della tappa di Cagliari sara’ coinvolto il Mu.Be Centro di Quartiere di Mulinu Becciu, uno spazio civico di attivita’ sociali e culturali che coinvolge bambini, ragazzi, famiglie, ma anche associazioni, cittadini di ogni eta’, studenti universitari e operatori artistici e culturali. Le attivita’ del progetto “Italia Brilla – Costellazione 2022” si svolgeranno oggi dalle 17 alle 22 e coinvolgeranno circa 40 bambini. Previsti due laboratori pratici: il primo, “Astrokids – Astronauti per un giorno”, fara’ avvicinare i piu’ piccoli al processo di selezione per diventare astronauti e alla vita sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Il secondo sara’ dedicato al mondo delle telecomunicazioni, partendo dall’evoluzione delle comunicazioni per arrivare alla costruzione di un piccolo satellite. In conclusione alla serata, i ragazzi avranno l’occasione di osservare il cielo grazie a telescopi professionali ed il supporto di astronomi professionisti dell’INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica). Il progetto e’ promosso dall’associazione Il Cielo Itinerante e da Iliad.