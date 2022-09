Ferragnez, 4 anni di matrimonio, “notti a piangere ci hanno fortificato”. Il si’ nel 2018 in Sicilia

Fedez e Chiara Ferragni festeggiano 4 anni di matrimonio. Era il 1 settembre del 2018 quando la coppia, a Noto, davanti al figlio Leone – di appena 5 mesi – e amici e familiari si giurava amore eterno. Il musicista ha prima postato un video di quel giorno indimenticabile, del momento in cui Chiara arriva all’altare, bellissima e luminosa. Poi la dedica sui Instagram con cui Federico esprime tutto il suo amore e la sua gratitudine per primo sia sul suo profilo che su quello della moglie. In un post accompagnato da 2 fotografie del giorno delle nozze, alla presenza del piccolo Leone (nato il 19 marzo 2018, mentre la secondogenita, Vittoria e’ venuta alla luce il 23 marzo 2021), Fedez scrive: “4 anni di matrimonio insieme, mai come oggi quella frase ‘nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia’ e’ intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole. Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato piu’ che mai. Grazie per essermi stata accanto in questo anno cosi’ complicato grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia ma soprattutto grazie per avermi donato la cosa piu’ inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti. Ti amo Ferry”.

Parole emozionanti, a cui Chiara Ferragni risponde: “Felice anniversario amore mio. Quattro anni da coppia sposata e sei insieme come coppia. Non c’e’ nessun altro con cui preferirei passare questa vita, nel bene e nel male. Ti amo, sempre e per sempre”. Per l’occasione, l’imprenditrice digitale ha anche condiviso il video che racconta cos’e’ successo nella giornata prima del fatidico si’. Quel giorno un aereo ha portato Fedez e molti invitati a Noto, in Sicilia, dove si e’ tenuta la cerimonia. La citta’ ha accolto con grande calore i due sposini, che hanno festeggiato alla grande il loro amore insieme a tanti amici. Ricordiamo che Fedez ha superato i momenti piu’ difficili, come la malattia che lo scorso marzo lo ha costretto a un delicato intervento per la rimozione di un tumore neuroendocrino al pancreas. I migliori auguri per Federico e Chiara via social da amici, colleghi e soprattutto dai loro follower. (ANSA).