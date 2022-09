Elezioni, Sicilia. Chinnici: “serve un fondo di solidarietà contro il caro bollette”

– “Tra le priorita’ del mio programma sicuramente il caro bollette, su questo c’e’ un’idea di provvedimento concreto, cioe’ un fondo regionale di solidarieta’ per le famiglie a basso reddito, ma anche per le aziende e le attivita’ commerciali per aiutare nel pagamento delle bollette”. Lo ha detto Caterina Chinnici, candidata dell’area progressista a presidente della Regione Siciliana, a una manifestazione elettorale a Messina “Sul tema dei rifiuti – ha aggiunto – c’e’ un nuovo piano di trattamento che tiene conto delle indicazioni europee. Il post consumo, cosi’ come si chiamano oggi i rifiuti, devono essere trattati creando degli impianti di prossimita’ con un contemporaneo piano di dismissione e di bonifica delle discariche, prevedendo la creazione di impianti di nuova tecnologia e meno impattanti dei termovalorizzatori”