Elezioni, Miccichè: “Mi auguro che Meloni possa governare per 5 anni”

“Mi auguro che la Meloni possa governare cinque anni e che nessuno si permetta di disturbarla. Poi se farà male andrà a casa, ma non certamente perché è una donna di destra”. Così il leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, che aggiunge: “La democrazia è un concetto forte che non può essere eliminato perché Meloni o Berlusconi fanno antipatia. La democrazia è un concetto forte che non può essere scombinato un giorno dallo spread e un altro dai complotti nazionali”.