Elezioni, Di Paola attacca Schifani: “la gestione dei fondi Pnrr del centrodestra è stata disastrosa”

“E’ curioso, ora che non governa più, che il centrodestra abbia tutte le ricette e le formule magiche per tutto e anche di più. Peccato che fino a ieri, quando era nella stanza dei bottoni della Regione, abbia fatto enormi disastri. Ma di questo, Schifani, chiuso nella sua torre eburnea romana, probabilmente non si è nemmeno accorto”.

Lo ha affermato a Caltanissetta e a Enna Nuccio Di Paola, candidato presidente della Regione per il M5S, nel corso della presentazione dei candidati 5stelle del Nisseno e dell’Ennese alle elezioni regionali e politiche.

“Ora capisco – ha detto Di Paola – perché Schifani scappi dai confronti pubblici coi candidati. Sa poco o nulla della Sicilia e le informazioni che ha devono essere palesemente sballate, altrimenti non avrebbe toccato il tasto dolente del Pnrr, settore nel quale il centro destra che lo sostiene ha fatto disastri.

Qualcuno lo informi che il governo Musumeci è riuscito a farsi bocciare 32 progetti su 32 per rifare le dighe e disastrose reti idriche siciliane per l’irrigazione dei campi. E questo è solo un esempio, se vuole qualche dritta sugli sfaceli fatti dai suoi compagni di viaggio, a cominciare dalle tantissime leggi impugnate dallo Stato, ci faccia un fischio, gli porteremo la documentazione con i tir”.

Nel corso delle due conferenze stampa (a Caltanissetta ha partecipato anche il sindaco Roberto Gambino) Nuccio Di Paola ha dato qualche pillola del suo programma, come quella di mettere la politica fuori dalla sanità, o la realizzazione del reddito energetico, una sorta di bonus concesso alle famiglie e alle imprese per consentirgli di realizzare il proprio impianto fotovoltaico, solare, termico o mini eolico, per tagliare il costo delle bollette.

“Della squadra che stiamo portando alle elezioni – ha detto – sono orgoglioso. Sono professionisti, e parecchi di loro hanno fatto esperienza all’interno delle istituzioni. É la prima volta che tra politiche e regionali ci presentiamo con ben 90 candidati. Le prospettive per fare bene ci sono tutte e il trend in costante crescita ci incoraggia tantissimo”.