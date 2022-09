Elezioni, Armao: “Fermiamo la campagna elettorale e aiutiamo le imprese”

“Adesso c’è solo una cosa da fare: fermare per un giorno la campagna elettorale per dare risposta alle imprese che rischiano il tracollo”.

E’ il pensiero dell’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao, in corsa per la presidenza della Regione con il Terzo polo, in una intervista a La Repubblica Palermo dove si rivolge alle forze politiche: “Fermiamoci tutti – dice – Bisogna aiutare le imprese a pagare le bollette. Rischiamo che chiudano macellerie, panifici e supermercati.

Sarebbe una bomba alimentare”. Poi sulle prossime elezioni regionali: “Dovrei dimettermi?Assicuro l’ordinaria amministrazione. BUoni rapporti? Con tutti, come con Caterina Chinnici o Nuccio Di Paola. Micciché? Lì le cose stanno diversamente. Lo dico da sempre. Un leader di un partito non può essere presidente del Parlamento. Ne è nato uno squilibrio”.