Eccellenza. Solo un pari 0-0 per la Nissa con il Marineo. Al “Palmintelli” i biancoscudati provano a vincerla, ma gli avversari tengono botta

Finisce 0-0 al “Palmintelli” il recupero della seconda giornata di campionato tra NISSA F.C. e Asd Oratorio S.Ciro e S. Giorgio Marineo. Due espulsioni in campo, una per parte con i biancoscudati in dieci ad inizio ripresa per un rosso diretto a Scalici. Ad un quarto d’ora dal termine l’arbitro ha ristabilito la parità numerica dando un cartellino rosso ad un difensore avversario.

La Nissa è partita bene con un’occasione di testa per Lucero di poco fuori e una per Ferraro salvata sulla linea di porta da un difensore palermitano. Poi, gli avversari tengono “botta” chiudendo ogni varco. Ci prova più volte Morales da fuori area, ma senza impensierire il portiere ospite.

Nella ripresa, i biancoscudati con un piglio diverso cercano di sbloccare la gara, ma l’arbitro a sorpresa sbandiera il rosso in faccia a Scalici che incredulo lascia il campo anzitempo. Nonostante ciò, la Nissa si riversa in avanti in cerca del vantaggio, ma crea pochi pericoli. Entrano Sammartino e Retucci, ma il risultato non cambia. Anche, i palermitani subiscono l’inferiorità, ma limitano i danni portando a casa un prezioso pari.

La Nissa, che è ancora a secco sia di vittorie che di gol realizzati in campionato, nel prossimo turno del 2 ottobre affronterà in casa la Parmonval.