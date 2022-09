Eccellenza. La Nissa sfida l’Akragas al “Palmintelli” nell’andata del 2° turno di Coppa Italia

Nissa – Akragas andata del secondo turno di Coppa Italia si giocherà oggi pomeriggio, 28 settembre, alle 15,30 nello stadio comunale “Palmintelli”. Dunque, dopo il pari con il Marineo di mercoledì scorso, ma soprattutto dopo l’esonero del tecnico Alessandro Settineri, la Nissa del presidente Sergio Iacona (nella foto) torna in campo provando a lasciarsi alle spalle i problemi che, in questa fase della stagione , la attanagliano in attesa che venga reso noto il nome del nuovo allenatore.

Lo fa giocando in quella Coppa Italia dove, al momento, è imbattuta avendo superato il turno pareggiando 2-2 con il Gela all’andata e vincendo 2-1 nel ritorno. L’avversaria odierna, comunque, è di quelle toste. L’Akragas, già in campionato ha vinto contro la Nissa che, tuttavia, non ha demeritato e forse avrebbe anche meritato il pari.

Per la gara odierna ci vorrà una Nissa tutta cuore e cinismo per riuscire a conquistare una vittoria che potrebbe diventare un buon viatico in vista del match di ritorno che si disputerà all’Esseneto di Agrigento.

Il botteghino aprirà dalle ore 14.30, il biglietto, che costerà 10 euro e ridotto 7 euro, sarà acquistabile anche online su LiveTicket oppure presso la POSTA Nissena di via Amico Valenti, n. 125 – Caltanissetta. L’abbonamento Nissa FC è valido solo per le gare di campionato e quindi non per le partite di Coppa Italia.