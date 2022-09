Eccellenza. Allenamento congiunto per la Nissa allo stadio comunale con la Sommatinese al “Peppe Tricoli” (ore 16)

Oggi pomeriggio sabato 24 settembre, alle ore 16 la Nissa scenderà in campo allo stadio comunale “Peppe Tricoli” di Sommatino per un allenamento congiunto con la Sommatinese, formazione locale che milita nel campionato di Prima categoria.

L’allenamento costituirà un test importante per la squadra di Alessandro Settineri che, come quella di Salvatore Sammartino, questa domenica non giocherà per la sosta dei campionati al fine di consentire le votazioni del 25 settembre.

La Nissa effettuerà un test utile in vista dell’andata del secondo turno di Coppa Italia di Eccellenza in programma mercoledì prossimo 28 settembre avrà luogo un allenamento congiunto per la compagine granata tra le mura amiche contro l’Akragas contro cui ha già perso in campionato. (foto 91minuto)