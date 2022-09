E’ morta la regina Elisabetta II a 96 anni dopo 70 anni sul trono del Regno Unito

La regina Elisabetta II, il monarca più longevo del Regno Unito, è morta a Balmoral all’età di 96 anni, dopo aver regnato per 70 anni. Lo ha reso noto la BBC. L’annuncio è arrivato da Buckingham Palace.

La sua famiglia si è riunita nella sua tenuta scozzese dopo che le preoccupazioni per la sua salute sono cresciute all’inizio di giovedì. La regina salì al trono nel 1952 e fu testimone di enormi cambiamenti sociali. Con la sua morte, suo figlio maggiore Carlo, l’ex principe di Galles, guiderà il paese in lutto come nuovo re e capo di stato per 14 regni del Commonwealth.

In una dichiarazione, Buckingham Palace ha dichiarato: “La regina è morta pacificamente a Balmoral questo pomeriggio. “Il re e la regina consorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”.

Tutti i figli della regina si recarono a Balmoral, vicino ad Aberdeen, dopo che i medici misero la regina sotto controllo medico. Anche suo nipote, il principe William, è lì, con suo fratello, il principe Harry, in arrivo.

Il mandato della regina Elisabetta II come capo di stato ha abbracciato l’austerità del dopoguerra, la transizione dall’impero al Commonwealth, la fine della Guerra Fredda e l’ingresso e il ritiro del Regno Unito dall’Unione Europea. Il suo regno comprendeva 15 primi ministri a partire da Winston Churchill, nato nel 1874, e inclusa Liz Truss, nata 101 anni dopo nel 1975 e nominata dalla regina all’inizio di questa settimana.

Ha tenuto udienze settimanali con il suo primo ministro durante il suo regno. A Buckingham Palace a Londra, la folla in attesa di aggiornamenti sulle condizioni della regina ha iniziato a piangere quando hanno saputo della sua morte. La regina è nata Elizabeth Alexandra Mary Windsor, a Mayfair, Londra, il 21 aprile 1926. (BBC).