Caltanissetta, VIP ViviamoInPositivo: domenica appuntamento con la 18a Giornata del Naso Rosso

Il naso rosso dei clown, la più piccola maschera al mondo, sarà protagonista domenica 18 settembre 2022 dalle 10 alle 20,30 in occasione della 18a Giornata nazionale del Naso Rosso organizzata dall’associazione di volontariato VIP ViviamoInPositivo Caltanissetta ODV.

L’ evento si svolgerà nella piazzetta dei marinai a Caltanissetta. La giornata sarà animata dai volontari che, vestiti da clown di Viviamo In Positivo, proporranno attività di animazione, bans, trucca bimbi e palloncini, favole, spettacolo bolle di sapone, gag, lunapark clown e tanto altro ancora. L’ iniziativa è rivolta a tutti, grandi e piccoli, perché un sorriso fa comunque bene, tanto bene. Ed è così vero che nel corso della giornata sarà possibile acquistare per beneficenza degli oggetti realizzati dai volontari. I fondi raccolti saranno destinati all’autofinanziamento delle attività dell’associazione.

«La Giornata del Naso Rosso dice Melinda Laura Messineo, presidente dell’associazione VIP Caltanissetta e clown Kartoon è una di quelle occasioni in cui incontrerete i volontari clown di corsia della Federazione VIP Italia ODV che grazie al loro piccolo naso rosso riescono a donare il sorriso e il buon umore lì dove non c’è. Venite a conoscerci, le attività per grandi e piccoli sono davvero tante, e il divertimento è assicurato!».

Verranno allestiti: un tavolino con le creazioni realizzate dallo staff creatività; attività di truccabimbi; staff palloncini modellabili; staff favole con racconto di favole ai più piccolini; staff bans; un angolo info.

«Questa è per noi una delle giornate più importanti come dice Salvatore Siino, referente VIP per la Giornata del Naso Rosso, clown Tatino. Dietro a questa giornata, fatta di colore e divertimento, ci sono mesi di lavoro dei vari staff (creatività, favole, truccabimbi, progetto scuola) e di incontri a livello nazionale.

I volontari clown di VIP Caltanissetta svolgono il proprio volontariato ogni domenica presso i reparti di Pediatria dell’Ospedale Sant’Elia. Inoltre, si recano alla Casa del Sorriso, casa d’accoglienza per minori a rischio e alla Casa di Riposo per anziani.

Un particolare ringraziamento va all’associazione AVIS, alla scuola di ballo Fly Dance all’animatrice Giorgia D’Angelo.

La 18a Giornata nazionale del Naso Rosso a Caltanissetta è aperta a tutta la cittadinanza. I volontari VIP con i loro colori e i loro sorrisi vi aspettano il 18 settembre a partire dalle ore 10 e proseguiranno fino al pomeriggio inoltrato.