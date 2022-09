Caltanissetta, stadio “Tomaselli”: si ultimano i lavori, premiato l’impegno della DLF Nissa Rugby. Presidente Fir Sicilia, Gianni Saraceno: “Sarà un campo accogliente e polivalente”

Con grande soddisfazione la DLF Nissa Rugby, dalla club house allocata dentro lo stadio nisseno “Marco Tomaselli”, osserva la posa del manto sintetico che “significa”, a breve, il completamento dei lavori: la città di Caltanissetta sarà dotata di un avveniristico stadio polivalente rugby-calcio di ultimissima generazione.

Sembra giungere a conclusione il progetto che prese il via nel 2017 con la convenzione stipulata dal Coni e dall’allora Amministrazione Ruvolo, nell’ambito del piano “Sport e periferie”, grazie al fondamentale apporto della FIR Sicilia, dell’ex presidente Orazio Arancio ed all’incessante opera della DLF Nissa Rugby.

Un travagliato percorso, tra numerose lungaggini burocratiche e difficoltà legate ai bandi, che adesso sembra finalmente concludersi positivamente. L’amministrazione Gambino supportata dall’Ufficio Tecnico del Comune, è riuscita nell’ardua impresa di aggiudicare l’opera che a breve sarà ultimata.

Il prezioso risultato è stato evidenziato anche dall’attuale presidente FIR Sicilia, Gianni Saraceno: “Dopo un’attesa che in certi momenti è sembrata insostenibile, finalmente lo stadio Tomaselli si appresta a essere restituito alle società nissene. Un campo moderno, accogliente e polivalente che tornerà a essere un punto di riferimento per il rugby e il calcio siciliano, nazionale e internazionale e – soprattutto – un impianto a disposizione della città per tutte le attività che contraddistinguono la DLF Nissa Rugby.