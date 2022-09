Caltanissetta, oggi con il suo cannolo punta al Guinness World Records: il programma

Caltanissetta, con una delle sue più tipiche e golose dolcezze, il cannolo oggi tenterà di entrare nel Guinness World Records.

In Corso Umberto si stanno definendo gli ultimi dettagli in vista del taglio del nastro della manifestazione, programmata per le ore 16.

La manifestazione ha il patrocinio della Regione Sicilia, di Sac Societa’ Aeroporto Catania, della Camera di Commercio di Caltanissetta, della Proloco.

La macchina organizzativa, da quel momento, procederà spedita e senza alcuna interruzione. Il saluto delle autorità intervenute, la presentazione del primato che si desidera conquistare e, l’inizio della preparazione del cannolo. Una delizia che i curiosi visitatori potranno apprezzare oltre le transenne del tavolo di lavoro che è stato disposto lungo corso Umberto a partire dalla Salita Matteotti andando verso la chiesa Sant’Agata.

Dopo l’avvio della manifestazione e l’inizio del lavoro dei pasticceri, guidati dal Maestro Lillo De Fraia, verso le 17.30 è stato organizzato un momento commemorativo che rievocherà l’attacco delle torri gemelle. Per l’occasione intervverranno delle autorità americane ed è stato anche organizzato un gemellaggio tra i pompieri italiani e quelli arrivati direttamente dalla base militare della vicina Sigonella. A ricordare quel tragico momento saranno rispettati 20 secondi di silenzio seguiti dall’inno nazionale italiano e americano.

“Caltanissetta – commenta il presidente Ristoworld, Marcello Proietto di Silvestro – nella giornata del record si trasformera’ nella culla ideale della pace e del dialogo fra i popoli, proponendo uno scambio culturale e ribadendo valori imprescindibili del rispetto e della dignita’ della persona, della legalita’, della pace e del dialogo.

Hanno accolto l’invito a realizzare questa impresa da record mondiale cuochi e pasticceri delle diverse associazioni da tutta Italia. Attualmente il primato appartiene a un cannolo di 5 metri ma il gruppo di lavoro conta di raggiungere una lunghezza a due cifre.

Verso le 18.45 il capolavoro culinario dovrà essere completato perchè alle 19 avverrà la misurazione e la proclamazione. Un accertamento del raggiungimento del Guinness che, però, sarà soltanto “provvisorio” poichè la comunicazione ufficiale dell’ingresso nel Record mondiale dei primati arriverà tra qualche settimana da Londra dopo che saranno state completate tutte le procedure burocratiche.

Fiaccole festose e sollevamento a spalla del ripiano nel quale è stato realizzato il cannolo accompagneranno a festa questo momento unico per la città.

A quel punto tutti i visitatori saranno invitati a degustare la delizia appena preparata e siamo certi che non resterà nemmeno un briciolo di cialda farcita di ricotta.