Caltanissetta. Iniziata la posa del manto in erba sintetica nello stadio comunale “Marco Tomaselli”

CALTANISSETTA. Il sogno di ogni tifoso e sportivo nisseno di vedere un bel manto verde nello stadio Marco Tomaselli sta gradualmente prendendo forma.

Proprio in queste ore, infatti, si sta provvedendo alla stesura del manto in erba sintetica destinato a caratterizzare lo stadio comunale “Marco Tomaselli” il cui manto, in precedenza, era in erba naturale.

Ora invece si sta provvedendo alla stesura del manto in erba sintetica di ultima generazione. Insomma, sembra proprio che i tempi stiano maturando affinchè lo stadio possa essere completato consentendo così la disputa di eventi sportivi al suo interno.

Un campo sportivo destinato, grazie a questi interventi, a diventare un autentico gioiello in termini di impiantistica sportiva. Un dato che, per Caltanissetta, costituisce certamente un vanto dal momento che si tratta di una struttura destinata a costituire un biglietto da visita per la Città nel campo degli eventi sportivi e promozionali.