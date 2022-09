Caltanissetta. In queste ore il candidato alla presidenza regionale del M5S è in Città per incontri, eventi e presentazioni

CALTANISSETTA. Il candidato alla Presidenza della Regione Siciliana per il Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola sarà a Caltanissetta domenica 4 settembre alle ore 10.00 al comitato elettorale del M5S in via Turati 118 per la presentazione della lista dei candidati per il rinnovo dell’ARS, di Camera e Senato.

Subito dopo la presentazione il deputato si tratterrà ancora in città per prendere parte a degli incontri. Di Paola sarà a Caltanissetta già da stasera per partecipare alla kermesse “M’arricrio Festival” in programma in questo fine settimana nel centro cittadino.