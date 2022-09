Caltanissetta da Record: il cannolo di 21,43 m è da Guinness Mondiale dei Primati

Caltanissetta ieri, intorno alle 19, ha celebrato un record eccezionale: i pasticceri di tutta la Sicilia e oltre, con un cannolo di 21 metri e 43 centimetri, hanno conquistato il Guinness World Records.

Una grande festa che ha celebrato non soltanto l’arte pasticcera nissena, luogo nel quale secondo la tradizione è nato il primo cannolo, ma di tutta l’isola.

400 Kg di ricotta e tubi di cialda croccante sono stati portati in Corso Umberto e lavorati sul tavolo protetto in un lungo tunnel attorno al quale centinaia di nisseni, curiosi, stavano ad osservare tutte le fasi della lavorazione.

Una giornata che è iniziata alle 16 con il taglio del nastro e che, con ordine e pulizia, si è dilungata per qualche ora. Una macchina organizzativa perfettamente collaudata (alcuni pasticceri avevano già partecipato al Guinness World Record per il rollò e il torrone più lungo del mondo) che ha permesso, già poco dopo le 17, di superare il precedente guinness del cannolo più lungo del mondo realizzato con poco più di 5 metri.

L’evento, al quale come ha ricordato il Presidente Ristoworld Italy Mar­cel­lo Pro­iet­to di Sil­ve­stro si lavorava da circa 2 anni, è stato patrocinato dalla Camera di Commercio di Caltanissetta, dalla Sac Società aeroportuale di Catania, dal Comune di Caltanissetta e dall’Ars.

Il pomeriggio nisseno, però, non si è limitato all’arte dolciaria e alla golosità per il palato (il cannolo, al termine delle valutazioni e delle misurazioni, è stato frantumato e distribuito da tutti coloro che, al di fuori delle transenne, avevano assistito alla lavorazione) ma è diventato un’opportunità di confronto e incontro tra i popoli. E c’è stata anche una coppia di nisseni, che, al rinnovo delle promesse nuziali, non ha perso l’opportunità di celebrare il momento con una foto ricordo davant al Cannolo più lungo del mondo.































L’11 settembre, infatti, è l’anniversario del crollo delle torri gemelle e l’organizzazione ha invitato alcuni rappresentanti della base militare di Sigonella per un tributo commemorativo.

Sul palco, allestito accanto la statua di Umberto I, la banda musicale ha suonato l’inno nazionale americano e quello italiano e i militari hanno sottolineato non solo di aver gradito l’invito soprattutto in considerazione del fatto che il cannolo è il dolce italiano più famoso negli Stati Uniti.

Nell’ambito della manifestazione “Il Cannolo più lungo del mondo” si è svolto anche un momento di confronto con le categorie produttive in vista dei lavori per l’avvio del percorso Borghi Genius Loci De.Co. con la partecipazione, tra gli altri, del Vice Sindaco Grazia Giammusso, e gli Assessori Marcella Natale e Fabio Caracausi, il Presidente di Ri­sto­world, Mar­cel­lo Pro­iet­to di Sil­ve­stro, e il Direttore Andrea Finocchoaro, il Maestro Pasticcere Lillo Defraia, e Nino Sutera che ha conferito il riconoscimento di Custode dell’identità Territoriale al Sindaco.

Il desiderio di portare a Caltanissetta il Record Mondiale per il Cannolo più lungo del mondo – primato al momento solo ufficioso ma che ufficialmente verrà assegnato fra qualche settimana dopo aver espletato tutte le procedure burocratiche a Londra -, infatti, non era l’unico obiettivo da raggiungere.

Caltanissetta desidera ottenere la denominazione comunale (De.Co.) “Borghi Genius Loci” attribuendo alla ricetta del Cannolo delle caratteristiche specifiche. Un’opportunità che consentirebbe di andare oltre l’iniziativa gradevole e che trasformi un’eccellenza locale culinaria in un’iniziativa imprenditoriale che possa diventare un volano di sviluppo economico del territorio.

