Al Rotary Club Caltanissetta consegna degli attestati di merito al past president dell’ Interact e del Rotaract e al past president Francesco Daina per l’anno 2021/2022

CALTANISSETTA. In occasione dell’inizio dell’anno rotariano, il presidente del club ha voluto riunire la famiglia rotariana per condividere i progetti per l’anno sociale 2022/2023. I presidenti dell’Inner Wheel Pina Adamo, del Rotaract Deborah Gervasi e dell’ Interact Andrea Tornatore hanno esposto i loro programmi ai presenti.

Il presidente del club Fabio Tornatore ha concluso la serata comunicando i prossimi appuntamenti e ricordando che l’armonia tra i soci e quella di questi ultimi con i soci dei club della famiglia rotariana è indispensabile per svolgere al meglio le nostre attività di servizio.

Nella corso della serata il past president Francesco Daina ha consegnato ai past president dell’ Interact Stefano Vizzini e del Rotaract Stefania Fontanazza gli attestati di merito per il lavoro svolto da parte del Presidente Internazionale. L’attestato di merito è stato conseguito anche al past president Francesco Daina per l’anno 2021/2022.