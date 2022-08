Vasto incendio nella zona di Mimiani. In azione Vigili del Fuoco, forestali e Canadair per domare le fiamme

SAN CATALDO. Un vasto incendio s’è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi a San Cataldo in contrada Palombara / Jannigreco. Le fiamme si sono sviluppate ampliando il fronte dell’incendio. Le lingue di fuoco, in alcuni tratti, sono arrivate anche vicino alla zona in cui c’è il Palasport “Maira” e il quartiere Mimiani.

I vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti per spegnere l’incendio, anche se il vento non ne ha certo aiutato l’opera; sul posto anche un canadair per procedere allo spegnimento delle lingue di fuoco. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, i forestali, i Canadair ed elicotteri per domare le fiamme.