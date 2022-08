Teatri di Pietra, l’11 agosto a Gela tributo ad Ennio Morricone presso le Mura Timoleontee

GELA. Dopo il grande successo al Teatro antico di Taormina il Festival Lirico dei Teatri di Pietra porta il tributo a ENNIO MORRICONE presso le Mura Timoleontee di Gela il prossimo 11 Agosto alle ore 21.

In programma le colonne sonore di alcuni film simbolo della storia del cinema, come Nuovo Cinema Paradiso, Malèna, La leggenda del pianista sull’oceano, Per un pugno di dollari, Mission, C’era una volta il west, Giù la testa, L’avventuriero, C’era una volta in America, etc.

Un omaggio che è un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Le sue composizioni hanno affascinato intere generazioni e attraversato svariati generi musicali, facendo di lui il più importante compositore di colonne sonore di tutti i tempi. Sarà un crescendo di emozioni e serena nostalgia in un’atmosfera intima e sognante, una serata che rappresenta un tributo doveroso dedicato a un grandissimo musicista, compositore e arrangiatore italiano.

Protagonista assoluti l’Orchestra Filarmonica della Calabria con le voci di Heloise Koempgen, soprano, e Alberto Munafò, tenore. Biglietti a posto unico a 10 Euro acquistabili presso il circuito Box – office Sicilia e nei seguenti punti vendita su Gela:

– Tabaccheria Pepi – Via Palazzi, 176

– Torpedo Viaggi – Corso Vittorio Emanuele, 325

Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Gela e con il gruppo Lions Club di Gela.