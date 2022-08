Sicilia: Musumeci riunisce giunta, possibili dimissioni tra domani e dopodomani

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha incontrato i suoi assessori nella giunta convocata oggi in vista delle sue possibili dimissioni anticipate per favorire l’election day del 25 settembre, giornata nella quale si accorperebbero elezioni regionali e politiche. Secondo quanto apprende LaPresse il governatore avrebbe discusso del tema insieme agli assessori presenti, sembrerebbe che si stia prendendo il tempo per riflettere circa la decisione più giusta da prendere. Le eventuali dimissioni potrebbero giungere tra domani e dopo domani.