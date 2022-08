Sicilia, droga: oltre un chilo di cocaina pura in auto, arrestato corriere

Trasportava un chilo e duecento grammi di cocaina pura il trentaduenne di origine palermitana arrestato nei giorni scorsi, nel comune di Misiliscemi, dagli agenti della squadra Mobile della Questura di Trapani e del Commissariato di di Marsala.

Il giovane e’ stato controllato dai poliziotti mentre si accingeva a raggiungere la citta’ a bordo di un’autovettura. Gli agenti, insospettiti dal suo comportamento, hanno deciso di accompagnarlo in questura, dove hanno proceduto a perquisire il veicolo e un vano presente nel bagagliaio.

Al suo interno e’ stato cosi’ trovato un grosso involucro rettangolare risultato poi imbottito di droga. Il giovane e’ stato cosi’ tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, e’ stato poi convalidato dal Gip, che ha disposto per l’indagato la custodia cautelare in carcere.