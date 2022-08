Salvini “Non ci saranno minestroni, maggioranza sarà chiara”

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “Penso che chi vincerà, vincerà di parecchio. Il voto degli italiani è sacro e dall’aria che respiro percepisco che ci sarà un voto chiaro, non ci sarà bisogno minestroni con il Pd e M5S, per cinque anni ci sarà una maggioranza chiara”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa a Lampedusa. “Fortunatamente gli italiani che incontro hanno le idee chiare, la mia ambizione è che se il centrodestra vincerà la Lega avrà più degli altri”, ha aggiunto. “L’emergenza in questo momento è e sarà il lavoro per i prossimi anni, non sono ossessionato dalla Fornero, ma il ritorno della legge Fornero sarebbe un disastro. Il lavoro è centrale, riforma delle pensioni, riforma fiscale e reintroduzione dei voucher. Il ponte sullo Stretto – ha sottolineato – darebbe lavoro, avvicinerebbe Sicilia e Calabria, a me piacerebbe occuparmi di questo, non di sbarchi, barchini, barconi e morti. Con noi al governo garantiamo che ci saranno meno problemi di sicurezza e immigrazione”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma-