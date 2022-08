Regionali in Sicilia, Barbagallo (Pd): “Grazie a Chinnici per scelta di restare in campo”

“Devo rivolgere un grossissimo grazie a Caterina Chinnici per avere scelto di restare in campo con il Partito democratico. Il ringraziamento più grande va fatto a Peppino Lupo, per il suo gesto e per quello che ha rappresentato e rappresenterà per il Partito siciliano. La vittoria è ancora possibile con Caterina Chinnici, con Claudio Fava e gli altri alleati, perché l’avversario viene percepito come inaffidabile. Adesso all’esterno dobbiamo concentrarci sugli avversari politici, Cinque stelle inclusi, e non sulle questioni interne”. Lo ha detto il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, intervenendo ai lavori della direzione regionale.