Piero Angela: domani cerimonia funebre in diretta su Rai 1

La Rai trasmettera’ domani in diretta la cerimonia funebre per Piero Angela. “L’omaggio Rai al giornalista e divulgatore scientifico si legge in una noita – prosegue nel giorno delle esequie che si terranno martedi’ 16 agosto a Roma. Il Servizio Pubblico cambia la programmazione inserendo in palinsesto, dalle 11.15 alle 12.30 su Rai 1, una diretta a cura del Tg1, condotta da Giorgia Cardinaletti, per seguire le varie fasi della cerimonia funebre. Pertanto, il programma “Le vacanze di Camper” non andra’ in onda”.