Pd, Enza Rando vicepresidente di Libera ed originaria del nisseno candidata a Modena

Al collegio uninominale di Modena per il Senato il Pd candida Enza Rando, vicepresidente di Libera nazionale. Rando e’ residente a Modena dove ha il suo studio legale ma e’ originaria di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove ha cominciato a combattere le mafie, da vicesindaco e assessore alla scuola. Da avvocato, in particolare da quando si e’ trasferita a Modena, e’ impegnata nelle costituzioni di parte civile in numerosi processi di mafia.