Meteo: in Sicilia agosto inizia con un cielo sereno e poco nuvoloso

Sull’Italia, nelle prossime ore, tempo stabile e soleggiato con rari fenomeni temporaleschi sui rilievi.

Le previsioni dell’Aereonautica vedono per oggi al Nord cielo sereno o poco nuvoloso, con maggiori addensamenti verso il pomeriggio al Nord-Est con possibili rovesci e isolati temporali tra fine pomeriggio e sera; possibile sconfinamento sulle colline di Veneto e Friuli Venezia Giulia; al Centro e in Sardegna, giornata soleggiata con rare nubi sui rilievi nel pomeriggio;

Su Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti sulle isole maggiori con possibili isolati piovaschi e rovesci sullo stretto di Messina e Sicilia meridionale.

Temperature minime in lieve aumento al Nord e al Centro sui rilievi, in lieve calo al Sud; le massime in aumento al Centro Nord e Sardegna, stazionarie al Sud.

I venti generalmente sono deboli e a carattere di brezza, moderati settentrionali con rinforzi sulle coste su Puglia e regioni ioniche, in serata sulle coste di Lazio meridionale e Campania.

I mari da mossi a molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Jonio, da poco mossi a mossi gli altri mari.

Domani al Nord iniziali rovesci o temporali sparsi sulle regioni orientali, in estensione al tardo mattino anche al resto dei Alpi e Prealpi, in generale attenuazione serale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del settentrione; al Centro e Sardegna, cielo poco nuvoloso o velato, con sviluppo di nubi cumuliformi sparse, durante le ore centrali; per Sud e Sicilia, cielo sereno o poco nuvoloso.

Le temperature minime saranno in aumento al Centro-Nord e stazionarie sul resto del paese; le massime in diminuzione al Centro-Nord peninsulare, in aumento sul restante settore e stazionarie sul resto del paese.

I venti si presentano moderati settentrionali, con rinforzi su Puglia salentina e Calabria jonica; deboli variabili sul resto del paese, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali. I mari vedono mossi il basso Adriatico e Jonio, poco mossi i restanti.