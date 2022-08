Investire in Google Ads: quanto si spende?

Conoscere i costi di Google Ads è molto importante per effettuare una valutazione oculata degli investimenti che vale la pena di compiere in questa piattaforma di search engine marketing, grazie a cui è possibile creare gli annunci e gestire autonomamente le campagne pubblicitarie. Ci aiuta in questa analisi il consulente web marketing Giovanni Sacheli, creatore e curatore del blog EVE Milano.

Quali sono i costi di Google Ads?

Sono due le voci di costo che è necessario prendere in considerazione: da un lato il costo degli annunci stessi, e dall’altro lato il costo di gestione dell’account, soprattutto nel caso in cui si decida di affidarsi a consulenti adwords . È vero che il ricorso a un consulente non è obbligatorio, ma si tratta comunque di un’ipotesi che merita di essere presa in considerazione; soprattutto se si ha poca esperienza in questo campo, è alto il rischio di perdere denaro usando Google Ads. Quindi, meglio spendere un po’ di più per usufruire dei suggerimenti di un professionista.

E gli annunci Google Ads quanto costano, invece?

In questo caso abbiamo a che fare con un costo variabile; tutto dipende dagli obiettivi che si ha intenzione di raggiungere, oltre che – ovviamente – dal budget che si ha a disposizione e che ci si può permettere di investire. Utilizzando Google Ads, nella maggior parte dei casi il costo è legato al click, anche se poi nulla vieta di prevedere un costo per obiettivo o per azione. Non è difficile definire la propria spesa giornaliera su Google Ads, anche perché è una delle prime azioni da compiere in fase di pianificazione di una campagna. La spesa mensile corrisponde al prodotto della spesa giornaliera per 30.4, che è il numero medio di giorni in un mese. Valutare la spesa mensile vuol dire tenere conto del costo per click e della conversione dei click in vendite. È chiaro che si tratta di due dati non così semplici da valutare in mancanza di uno storico. Per questo motivo di solito la spesa iniziale è utile per avere delle metriche di riferimento a partire dalle quali valutare poi gli investimenti che verranno.

Una consulenza Google Ads che tipo di esborso richiede?

Ci tengo a precisare che la consulenza non è obbligatoria; tuttavia vale la pena di sceglierla perché quasi sempre, alla fine, non è un costo ma garantisce un risparmio. Buttare del denaro usando Google Ads in modo sbagliato è una eventualità molto meno rara di quel che si possa immaginare. Per non correre questo pericolo si può, per esempio, seguire un corso dedicato all’utilizzo di tale piattaforma. In generale è consigliabile frequentare un corso in copywriting e magari concentrarsi sulle proprie competenze in materia di marketing. Qualora si decida di affidarsi a un’agenzia o a un professionista, è opportuno verificare che abbiano una certificazione fornita da Google. Per tornare alla domanda relativa al costo della consulenza, per l’impostazione di un account ogni consulente ha un suo modo di quantificare economicamente il suo impegno.

Ma in che cosa consiste una consulenza?

Ovviamente dipende dalle circostanze. Di solito può comprendere la pianificazione e la costruzione di landing page che in molti casi sono importanti per convertire il traffico in potenziali clienti, ma anche la realizzazione di video, di post o di materiali specifici, come per esempio contenuti che possono essere scaricati per specifiche campagne. Può essere, inoltre, che ci sia bisogno di intervenire sul sito nel caso in cui esso non abbia una comunicazione efficace per la tipologia di utenza a cui si mira con le campagne.

Dopodiché ci si deve preoccupare di misurare il ritorno sull’investimento.

Esatto: questo è un criterio molto importante per capire qual è il costo di Google Ads, e cioè in generale se è sensato effettuare un investimento in tale piattaforma. Ebbene, a tale scopo bisogna comprendere quante vendite effettuate derivano dagli annunci su Google Ads. Per eseguire questo calcolo si può fare riferimento a numerosi strumenti, sia gratuiti che a pagamento, alcuni dei quali vengono messi a disposizione direttamente da Google Ads. Questo può essere collegato a Google Analytics, e così si ottiene un computo realistico delle conversioni che sono state ottenute grazie agli annunci.



Consulente web marketing Giovanni Sacheli

Giovanni Sacheli

Giovanni Sacheli è esperto SEO, e nel suo blog EVE Milano fornisce tutorial e guide dedicate a web analytics e al marketing, oltre a scrivere approfondimenti dedicati all’ottimizzazione delle campagne PPC effettuate con Google Ads. Fra le aree in cui è più esperto ci sono l’analisi dei backlink, l’analisi dei log del web server e i SEO audit tecnici, ma anche le penalizzazioni di Google e le migrazioni di siti web. Dal 2020 è proprietario dell’agenzia SEO e PPC Searcus Swiss Sagl, operativa in Danimarca e in Svizzera.