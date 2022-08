Elezioni, Salvini “Centrodestra governerà 5 anni, Lega alla guida”

ROMA (ITALPRESS) – “Di là sono terrorizzati all’idea di perdere la poltrona. Se va come va, fra un mese e mezzo il centrodestra per 5 anni governerà il Paese e la Lega guiderà il centrodestra. Io ho chiesto ai nostri candidati di non fare promesse mirabolanti”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un comizio a Chioggia. “Noi ci siamo impegnati di fare una campagna elettorale basata sulle proposte: più la sinistra insulta, più noi dobbiamo rispondere coi fatti e col sorriso”, ha aggiunto. “Chi vota a sinistra – ha spiegato – vota per la prosecuzione della legge Fornero, è una scelta. Andare in pensione a 67 anni è una scelta. Chi sceglie la Lega, invece, sceglie l’azzeramento della Legge Fornero e vota per quota 41”. Quindi “andiamo a vincere il 25 settembre e riprendiamo in mano questo splendido Paese”.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-