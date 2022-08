Elezioni, Renzi “Terzo polo con Calenda sarebbe un’ottima idea”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi dobbiamo concentrarci in questo agosto sulla politica. In questo momento i dirigenti politici stanno cercando di capire se tornano in Parlamento, su come si fa per far scattare il seggio, questa volta ci sono meno posti di prima”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di Rtl 102.5. “Noi siamo talmente liberi e coraggiosi che siamo pronti ad andare da soli e fare il terzo polo, meglio soli che male accompagnati. Terzo polo con Calenda? Sarebbe un’ottima idea, ma saranno loro a decidere”, ha aggiunto.

“Il Pd vuole aumentare le tasse, così vuole perdere, votare per chi aumenta le tasse e rinnega Draghi, con Fratoianni, non è la strada giusta. Io con questa alleanza non ci sto. Un’alleanza con dentro tutto e il contrario di tutto non è la nostra casa. Il mio obiettivo è prendere il 5%, chi vota noi non vota pasticci”, ha spiegato.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-