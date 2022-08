Elezioni regionali. Di Paola (M5S): “Il Ponte una priorità? Non scherziamo, qui c’è gente che non sa se a settembre potrà mettere qualcosa a tavola”

“Magicamente ad ogni elezione il ponte sullo Stretto torna ad essere una priorità. E tutti i leader del centro destra, da Salvini, alla Meloni a Schifani, ovviamente ora non si sottraggono a questo rito. Il ponte può essere una priorità per la Sicilia, non è pero certamente la primissima, specie ora che famiglie e imprese sono alle prese col caro bollette e tante aziende non sanno se a settembre, proprio per questo, riusciranno a rialzare le saracinesche dopo le ferie”.

Lo afferma il candidato presidente per il M5S alla Regione Siciliana, Nuccio Di Paola. “I prezzi nei supermercati – prosegue – cominciano ad essere insostenibili per tanti nuclei familiari. Parlare di ponte in questo contesto, peraltro in un’isola dove ci muoviamo su strade che sembrano mulattiere, ci sembra pertanto un’eresia. Si smetta piuttosto di sparare a zero sul reddito di cittadinanza che per tanti è diventata una ciambella di salvataggio cui aggrapparsi con tutte le forze. Potenziare e migliorare questo strumento, quello sì che è una vera priorità”.