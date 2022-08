Elezioni regionali, De Luca: “Chinnici si ritirerà e arriverà qualche dinosauro”

“Caterina Chinnici si ritirerà. Ormai sembra definitivo perché la spaccatura tra Pd e M5s a livello nazionale avrà ripercussioni in Sicilia. Questo darà l’alibi alla Chinnici, una donna splendida che non ha a che fare con questa porcilaia e che già è in imbarazzo, di cercare una via d’uscita. Se, come pare, si spaccherà il fronte centrosinistra che ha portato alla sua scelta con le primarie, lei si ritirerà e spunterà qualche dinosauro dell’ultimo secondo che ci agevolerà il percorso verso la vittoria”. A dirlo è il candidato alla presidenza della Regione siciliana ed ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, che oggi ha presentato in conferenza stampa il progetto ‘Sud Chiama Nord’ con ‘De Luca sindaco d’Italia’ e i candidati alla Camera e al Senato per la Sicilia Occidentale. “Certe volte oltre a essere bravi è necessario si aggiunga anche incapacità o l’ingordigia degli altri – ha sottolineato -. Noi stiamo attentando agli equilibri costituiti della politica siciliana e nazionale”. (Loc/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 08-AGO-22 12:43 NNNN