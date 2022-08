Elezioni nazionali, presentati i candidati di SiciliaVera. Cateno De Luca: “Grazie a Meloni, con Schifani candidato 8-10% voto disgiunto per noi”

Riparte con due novità da Messina il tour di presentazione dei candidati della lista ‘SICILIA Vera che hanno scelto di sostenere il progetto ‘De Luca sindaco di SICILIA‘. La prima è la sottoscrizione di un accordo con il Partito Repubblicano, che, come già fatto in occasione delle scorse amministrative, ha scelto di appoggiare il programma di governo del leader di ‘Sud chiama Nord’, Cateno De Luca, candidato alla Presidenza della Regione siciliana. “Le nostre battaglie – ha detto Pietro Currò, segretario regionale del Partito Repubblicano – sono uguali a quelle che porta avanti Cateno De Luca. Siamo sempre stati in prima linea contro le marginalità, a sostegno delle disabilità per le quali vorremmo venisse creato un assessorato regionale ad hoc. Siamo sempre stati sensibili allo sviluppo delle periferie.

Queste sono battaglie storiche del partito e basta vedere cosa ha fatto De Luca a Messina per eliminare le baracche per capire che questa è la strada da seguire”. La seconda novità riguarda Matteo Grasso, presidente quarta municipalità di Messina, che ha scelto di aderire a ‘SICILIA Vera’. “Continuiamo ad andare dritti per la nostra strada – ha spiegato il presidente di ‘SICILIA Vera’, Giuseppe Lombardo -. Mentre ancora si discute a livello nazionale sulle candidature e sui collegi da blindare, noi vi presentiamo uomini e donne libere che hanno a cuore il destino di questa terra”. Candidati della lista ‘SICILIA Vera’ a Messina sono Danilo Lo Giudice, deputato regionale; Filippo Ricciardi, sindaco di Limina; Antonio Restuccia, già consigliere comunale della città di Messina; Marco Vicari, già assessore comunale Sant’Agata di Militello; Eugenio Aliberti, sindaco di Rodì Milici; Serena Giannetto, consigliere comunale di Messina; Stefania Giuffrè, imprenditrice nel settore agricolo; e Daniela Bruno, ex coordinatrice della Lega a cui ha detto addio proprio per appoggiare il progetto di ‘De Luca sindaco SICILIA‘. “Ho già ordinato un mazzo di rose e una scatola di cioccolatini di Modica per Giorgia Meloni – ha detto Cateno De Luca -. Grazie alla scelta di Renato Schifani come candidato alla Presidenza della Regione per il centrodestra c’è già una proiezione dell’8/10 per cento di voto disgiunto per noi”. De Luca il 22 agosto tornerà a Messina per presentare i candidati della lista ‘Orgoglio siculo’.