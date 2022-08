Diretta FB di Cateno De Luca, Assostampa: “Offensivo nei contenuti e nei toni oltre stupefacente e sconcertante per la violenza verbale”

“Il video di Cateno De Luca in cui vengono attaccati il collega Giacinto Pipitone e il Giornale di Sicilia è offensivo nei contenuti e nei toni oltre stupefacente e sconcertante per la violenza verbale con cui si esprime il proprio dissenso verso un articolo pubblicato oggi su gds.it. Al collega Pipitone, attento e scrupoloso cronista di politica, e ai colleghi del Giornale di Sicilia, va tutta la solidarietà di Assostampa Sicilia, il sindacato unitario dei giornalisti”. Così in una nota la segreteria regionale di Assostampa, che aggiunge: “Parole pesanti che non fanno altro che esacerbare i toni e gli animi e che puntano a intimidire e minacciare il diritto dei cittadini ad una informazione libera”.