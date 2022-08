Dal 2016 ad oggi il Comune di Milena ha sempre rispettato la scadenza per l’avvio dell’iter per la Democrazia Partecipata

MILENA. Il Comune di Milena, in materia di Democrazia partecipata, è uno dei 50 Comuni (su 172) che in Sicilia nel 2022 hanno rispettato la scadenza del 30 giugno prevista dalla legge avviando l’iter per la realizzazione di forme di democrazia partecipata.

Lo ha fatto sapere l’amministrazione comunale. A questa notizia così importante, se ne aggiunge un’altra non meno rilevante: tra i 50 Comuni che quest’anno hanno rispettato la scadenza del 30 giugno, ce ne sono 21 che, su www.spendiamolinsieme.it, sono colorati in verde per l’intera serie di anni (dal 2016 a oggi). Sono quei Comuni che hanno sempre attivato i processi e speso i fondi dedicati. E tra questi, ancora una volta, spunta Milena.

Dunque, il paese delle “Robbe”, sul fronte della Democrazia partecipata, si conferma non solo virtuoso a livello regionale ma anche in ambito provinciale. Il sindaco Claudio Cipolla, al riguardo, ha espresso la propria soddisfazione per quanto s’è registrato sotto la sua amministrazione su questo fronte ribadendo il concetto che la Democrazia Partecipata deve creare un collante tra cittadini e istituzioni, ma anche per dare risposte alle proposte che arrivavano dal territorio.