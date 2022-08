Conte rigetta l’alleanza con il Pd anche per le regionali: M5S correrà solo in Sicilia

Il M5s ipotizza di rompere l’alleanza col Pd per le Regionali in Sicilia. E’ quanto trapela da fonti dei 5stelle ma non c’e’ ancora l’ufficialita’.

E’ in corso in questi minuti una riunione online tra il presidente del M5S Giuseppe Conte e la deputazione del partito in SICILIA, guidata dal referente Nuccio Di Paola, per decidere sull’alleanza con il Partito democratico alle elezioni regionali del 25 settembre. Fonti del Movimento cinque stelle definiscono il quadro “decisamente complesso”. I Cinquestelle, quindi, potrebbero far naufragare definitivamente l’area progressista già sfumata a Roma. Alle primarie di coalizione c’era stato il successo della candidata dem Caterina Chinnici che aveva superato Barbara Floridia (M5s) e Claudio Fava (I cento passi).

“Ho appena saputo”. Cosi’ Caterina Chinnici, candidata governatrice in Sicilia per l’area progressista dopo avere vinto le Primarie, commenta con l’ANSA la decisione del M5s di rompere l’alleanza e correre da soli alle regionali in Sicilia. La notizia della rottura e’ stata confermata anche da Claudio Fava, leader dei Centopassi, che e’ stato anche lui candidato alle primarie del centrosinistra in Sicilia.