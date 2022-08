Caltanissetta, oggi in Cattedrale il funerale di Giuseppe Cimino

Saranno celebrati oggi alle 16 nella Cattedrale “Santa Maria La Nova” di Caltanissetta i funerali dell’ex assessore comunale e Presidente ATO Giuseppe Cimino, travolto da una sbatte domenica mattina in via Paladini mentre si accingeva ad attraversare la strada dopo aver effettuato un prelievo al bancomat.

La procura nella giornata di ieri ha restituito la salma del 73enne e la famiglia ha subito provveduto all’organizzazione delle ultime esequie religiose.

Nel frattempo si vanno delineando meglio i dettagli dell’incidente in cui l’uomo ha perso la vita. L’automobilista alla guida della sua Smart, N.V., è stato iscritto nel registro degli indagati. Un “atto dovuto” anche se pare che le cause dello scontro siano dovute anche alla scarsa visibilità data dalla presenza di aiuole piantate nello spartitraffico e lasciate crescere in modo rigoglioso. Dopo l’impatto il conducente è uscito per prestare i primi soccorsi anche se la situazione, arrivata l’ambulanza, è apparsa immediatamente critica.

Giuseppe Cimino ha riportato un’emorragia cerebrale, traumi al torace e al bacino. Lesioni che ne hanno determinato il decesso nell’arco di un paio d’ore nonostante l’intervento dei medici del reparto di Rianimazione dell’ospedale S. Elia.