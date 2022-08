Caltanissetta, investito l’ex assessore Giuseppe Cimino. Ricoverato è in prognosi riservata

Giuseppe Cimino, ex assessore comunale ed ex presidente del consiglio di amministrazione dell’Ato, 73 anni e’ ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito stamane da una Smart mentre camminava in via Paladini a Caltanissetta. Sul posto e’ intervenuta un’ambulanza del 118.

I soccorritori, considerate le gravi condizioni del paziente, lo hanno subito trasportato col codice rosso al pronto soccorso del Sant’Elia. Nell’incidente avrebbe riportato un’emorragia cerebrale e traumi al torace e al bacino.

Adesso e’ ricoverato con la prognosi riservata al reparto di Rianimazione.

E’ intervenuta la Polizia Municipale che sta eseguendo i rilievi e determinando la dinamica dell’incidente.