Caltanissetta, automobilista che ha causato la morte di Cimino è stato iscritto nel registro degli indagati

L’automobilista che questa mattina ha investito Giuseppe Cimino, ex assessore comunale e Presidente ATO Cl1 è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo.

Un “atto dovuto” per la Procura che è in attesa della conclusione delle indagini che accerteranno le cause dell’incidente mortale.

L’uomo, 73 anni, stava attraversando in via Paladini a Caltanissetta quando è stato investito da un automobilista a bordo della sua Smart.

Subito soccorso e trasportato all’ospedale Sant’Elia, le condizioni di Giuseppe Cimino sono apparse immediatamente gravissime tanto che poche ore dopo l’uomo è deceduto.

Adesso spetterà alla ricostruzione della dinamica dei fatti capire se Giuseppe Cimino stava attraversando sulle strisce pedonali ed è stato scaraventato all’esterno di esse dopo l’urto (così come è stato ritrovato dai soccorritori che sono intervenuti sul posto) o se era all’esterno.