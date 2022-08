Butera. Inaugurato il Centro di ascolto medico Sa Rocco

BUTERA. È stato inaugurato il “Centro di ascolto medico San Rocco”. Il servizio, voluto da padre Emiliano Di Menza, è in memoria di “coloro che ci hanno preceduto nella fede”, ed è stato reso possibile grazie alle tante offerte di fedeli che hanno creduto in questo progetto.

Lo studio, in particolare, è dedicato a Bianca Alfieri, Ginella Pettinato, Paolo Balsamo, Carmela Vespa, Emanuele Buttiglieri, Domenica Vaccaro e al dott. Giuseppe Giarratana. Proprio i familiari del medico buterese, la moglie Carmencita e i figli Giuseppe e Gaetano, hanno deciso di donare lo studio medico in uso al loro caro al fine di dotare il centro di ascolto medico delle necessarie apparecchiature.

L’inaugurazione del centro di ascolto, che si trova in via Diaz accanto al Santuario di San Rocco, è avvenuta in presenza del sindaco Giovanni Zuccalà e del presidente del consiglio Emilio Tallarita. Un commosso don Emiliano Di Menza, oltre a ringraziare le istituzioni cittadine per la loro presenza, ha ringraziato Michele Pettinato per la collaborazione prestata. Il servizio di ascolto sarà a titolo puramente gratuito e sarà rivolto alle persone che hanno bisogno di essere ascoltate e sostenute.