Asp Caltanissetta, il Nursind chiede lo sblocco degli aumenti per il personale

CALTANISSETTA. Bloccati gli aumenti al personale dell’Asp di Caltanissetta e le procedure di stabilizzazione. Il sindacato Nursind in una nota i vertici dell’azienda sollecita le procedure in corso per consentire l’avanzamento ai lavoratori e accelerare l’iter per l’assunzione dei precari.

A scendere in campo è il segretario territoriale Giuseppe Provinzano e tutti i delegati sindacali aziendali: Osvaldo Barba, Domenico Corfù, Ignazio Curto, Salvatore Disca, Orazio Maganuco, Andrea Maira, Patrizia Messina. Nel dettaglio, il Nursind chiede la pubblicazione della graduatoria Peo, le progressioni economiche orizzontali che consentono un avanzamento economico all’interno della propria fascia di inquadramento. E allo stesso tempo il sindacato sollecita la pubblicazione del bando per assegnare le risorse del 2022. Quindi il Nursind autonomo chiede all’Asp “l’attivazione della ricognizione e della procedura di stabilizzazione del personale sanitario precario e la conclusione dell’iter di assunzione. Raccogliamo, sempre più e oramai da tempo, le lamentele, del personale interessato, per la suddetta mancata pubblicazione” scrive il sindacato.