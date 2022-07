Zelensky “Non cederemo nessun territorio alla Russia”

KIEV (ITALPRESS) – “L’Ucraina non è disposta a cedere nessuna delle sue terre alla Russia”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in una intervista alla Cnn. “Restiamo fermi sul fatto – aggiunge – che nessuna concessione del territorio ucraino farà parte del negoziato diplomatico per porre fine alla guerra. Questa è la nostra terra”. Zelensky si è detto fiducioso che la politica britannica nei confronti dell’Ucraina “non cambierà” nonostante le dimissioni di Boris Johnson che “considero un amico dell’Ucraina”, ha aggiunto.

– foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).